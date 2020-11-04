بن علية: لا نستطيع الآن الجزم بنجاعة الإجراءات المتّخذة مؤخرا

أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن عيلة خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أنه لا يُمكن الآن الجزم بنجاعة الإجراءات المتّخذة مؤخرا من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا رغم تسجيل تحسن للوضع الوبائي في بعض المناطق من ولايات الجمهورية، باعتبار وأنها لم تتجاوز أيّاما قليلة.

وأشارت بن علية إلى وجود استقرار في بعض الولايات مقابل تواصل تسجيل الاصابات والوفيات بجهات أخرى.

وشددت بن علية على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية التي تم وضعها، مؤكدة أنه لا يمكن السيطرة على الوضع الوبائي إلا إذا كان هناك تقليص في عدد الحالات المسجلة، ما سيُؤدي إلى تقلص تسارع عدد الوفيات وتقلص حدة انتشار الفيروس إلى حين توفر لقاح ناجع.

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