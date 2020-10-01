بن علية للتونسيين: فلنتّحدّ كي لا نجعل من الوباء يحدّ من حرياتنا

دعت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة إنصاف بن علية خلال حضورها في نشرة الثامنة للأخبار على القناة الوطنية مساء اليوم الخميس، التونسيين إلى الاتحاد ووضع اليد باليد لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كي لا يحد الوباء من الحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت بن علية أن المسؤولية مشتركة، وأن الوقت حاليا وقت الوقاية بامتياز، مشددة على أن الحالة حرجة والوضع صعب.

وشددت بن علية على أنه إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية سيتفاقم الوضع.

وذكرت بن علية بأن الإجراءات الوقائية تتمثل خصوصا في:

-ارتداء الكمامة بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة والمفتوحة للحد من انتشار الفيروس ومن حدته

-التباعد الجسدي

-غسل اليدين

-الابتعاد عن التجمعات

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