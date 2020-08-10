بن علية: مقترح لفرض الاستظهار بتحليل pcr على جميع الوافدين من الخارج

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ستقترح على وزير الصحة بالنيابة في اجتماعها المقرر غدا الثلاثاء فرض الاستظهار بتحليل مخبري pcr على جميع الوافدين من الخارج بما فيهم القادمين من المناطق المصنفة خضراء ذات الانتشار الضعيف للوباء.

وأوضحت بن علية بأنه سيتم رفع مقترح اللجنة العلمية لاحقا إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار موضحة بأن هذا المقترح يأتي نتيجة تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا لمخالطين لأشخاص وافدين من الخارج من مناطق مصنفة خضراء ولا يشترط دخولهم إلى التراب التونسي الاستظهار بتحليل مخبري سلبي منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

ولم تشر بن علية إلى إمكانية رفع مقترح بفرض الحجر الصحي الإجباري على جميع الوافدين من الخارج على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات الوافدة والحالات المحلية في الآونة الأخيرة، مؤكدة بأنه يتم إخضاع الوافدين إلى إجراء الحجر الصحي الاجباري حسب درجة خطورة المناطق القادمين منها.

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