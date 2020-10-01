بن علية: ناقوس الخطر دقّ منذ أيام وأي إجراء يفرضه الوضع الوبائي ستتّخذه الدولة

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة إنصاف بن علية في حوار مع القناة الوطنية مساء اليوم الخميس، أن ناقوس الخطر دق منذ أيام ، مشيرة إلى أن أي إجراء يفرضه علينا الوضع الوبائي ستتخذه الدولة.

وشددت بن علية على أنه إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية سيتفاقم الوضع.

واعتبرت بن علية أن الوضع الوبائي في تونس يقتضي اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة لتطبيق البروتوكولات الصحية واتباع الإجراءات الوقائية بحذافيرها.

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