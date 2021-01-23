بن علية: نحن في مفترق خطير وقد نلجأ لإجراءات أكثر شدة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في ندوة صحفية اليوم السبت، أننا في مفترق خطير والوضع الوبائي خطير جدا، مشددة على أن عدم تطبيق الإجراءات المعلنة هو السبب في ذلك.

وشددت بن علية على أنه من واجب المسؤولية الالتزام بتطبيق الإجراءات والامتثال لها، مشيرة إلى أنه في صورة مواصلة عدم تطبيقها فإن الوزارة ستذهب لإجراءات أكثر شدة.

وأكدت الوزارة حرصها على سلامة أوليائنا والاتحاد ضد الفيروس .

كما أعلنت الوزارة عن بعث لجان قطاعية تسهر على تطبيق الإجراءات لتشديد عملية الردع.

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