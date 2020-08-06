بن علية: هناك مؤشرات تدل على عودة الانتشار المحلي لفيروس كورونا

انعقد مساء اليوم الخميس 6 أوت 2020، المجلس الجهوي للصحة بسوسة، تحت إشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي وحضور نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وأكدت بن علية وجود مؤشرات تدل على عودة الانتشار المحلي لفيروس كورونا و هو مؤشر خطير، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس و الدخول في موجة ثانية.

وبينت بن علية بأن التعايش مع فيروس كورونا لم يعد خيارا بل أمرا مفروضا خاصة في ظلّ غياب اللقاح الذي لن يكون متاحا قبل عدّة أشهر من الآن.

من جهة أخرى، طالبت نصاف بن علية بتوفير المياه الصالحة للشرب و الصابون في جميع المدارس المؤسسات التربوية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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