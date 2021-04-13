بن علية: 15 ولاية و111 معتمدية ذات مستوى انذار مرتفع جدا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ورئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح للقناة الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 192 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت بن علية بأن الوضع الوبائي خطير جدا في ظل سرعة انتشار الفيروس خلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، حيث صُنفت 15 ولاية ذات مستوى انذار مرتفع جدا، و7 ولايات ذات مستوى انذار مرتفع.

كما أشارت بن علية إلى أن 111 معتمدية ذات مستوى انذار مرتفع جدا، و62 معتمدية ذات مستوى انذار مرتفع .

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