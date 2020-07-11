بن علية: 2000 شخص كانوا على متن باخرة كازانوفا مدعوون للحجر الذاتي

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن التونسيين العائدين من ميناء مرسيليا الي تونس على متن الباخرة دانيال كازانوفا بين 1 و 10 جويلية الجاري اساسا عددهم حوالي 2000 شخص.

ودعت بن علية المسافرين على متن الباخرة المذكورة إلى الالتزام التام بالحجر الصحي الذاتي الي حين التواصل معهم من قبل الادارات الجهوية للصحة لإجراء تحاليل تقصي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ثبت لدى السلطات الصحية الفرنسية إصابة عدد من أفراد طاقم الباخرة الأجنبي بالكوفيد 19.

كما طالبت بن علية العائدين علي متن هذه الباخرة بتفادي التجمعات وحفلات الاعراس والالتزام بارتداء الكمامات الي حين التواصل معهم لإجراء هذه التحاليل والتأكد من سلامتهم وضعهم الصحي، داعية كل من تظهر عليه اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد الي الاتصال بالرقم 190 دون مغادرة منزله.

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