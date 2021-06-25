بن علية: 28 معتمدية نسبة الحالات الإيجابية بها يفوق 400 على 100 ألف ساكن

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في ندوة صحفية ظهر اليوم الجمعة، أن أغلبية المؤشرات الوبائية مرتفعة جدا، حيث بلغ معدل الوفيات اليومية 82 حالة في الأسبوع الأخير فاق توقعات الوزارة.

كما أعلنت بن علية بأن نسبة حدوث الحالات الجديدة تفاقم بـ 35 بالمائة، مشيرة إلى أن 28 معتمدية بلغت نسبة ظهور الحالات بهم 400 حالة على 100 ألف ساكن .

كما تطورت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بـ3.5 بالمائة ليفوق 30 بالمائة .

وقالت بن علية إن نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت أكثر من 90 بالمائة، مشيرة إلى وجود ضغط كبير على مستوى المستشفيات ما استدعتى في بعض الأحيان توزيع المرضى بين الجهات وتفعيل عدة مستشفيات ميدانية.

كلمات البحث :الحالات الايجابية;بن علية;ساكن