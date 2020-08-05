بن علية: إستراتيجيتنا حاليا التعايش مع الفيروس وترتكز على 3 أسس

أعلنت رئيسة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة إنصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن الإستراتيجية الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا ترتكز على 3 أسس وهي التقصي

الميداني والتعرف على الحالات المخالطة مع عزل الأشخاص المصابين والمخالطين لهم.

وشددت بن علية على أن وضع الكمامات سيُصبح إجباريا، مؤكدا أن كل مخالف لذلك سيُعرّض نفسه للعقوبة.

وبينت بن علية بأننا في تونس اليوم في فترة التعايش مع الفيروس ما يستدعي ضرورة التقيد بهذه الإجراءات:

-غسل الأيدي بالماء والصابون

-تعقيم الأماكن العامة

-الابتعاد عن الاكتظاظ .

-تطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية القطاعية.

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