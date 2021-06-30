بن علية: 49 إصابة بالسلالة الهندية موزعة على هذه الولايات

كشفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في حوار لها على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الأربعاء، أن التقطيع الجيني للحالات المصابة بفيروس كورونا أكد إصابة 49 شخصا بسلالة « دلتا » الهندية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في تونس يوم 7 جوان الجاري.

وتتوزع الإصابات كما يلي:

-22 حالة بالقيروان

-15 حالة بتونس الكبرى

-5 حالات في سوسة

-4 حالات بسليانة

-1 حالة في المنستير

-1 حالة بباجة

-1 حالة بقبلي

كما أشارت بن علية إلى أن التقطيع الجيني أثبتت رصد 1075 حالة عدوى بسلالة « ألفا » البريطانية و9 حالات بالسلالة الجنوب أفريقية وحالة وحيدة بالمتحور البرازيلي.

كما أعلنت بن علية أنه تم تصنيف 9 ولايات كمناطق حمراء ذات مستوى إختطار وبائي مرتفع وهي على التوالي تونس ومنوبة وباجة والكاف وزغوان وسليانة وسوسة والمنستير والقيروان.

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