بن علية: 5 أطفال توفوا بفيروس كورونا

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة « نصاف بن علية » في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وفاة 5 أطفال 4 أقل من 18 سنة وفتاة عمرها 19 سنة حاملين لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت بن علية أن الأطفال يمكن أن يكونوا مصدرا للعدوى، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي بالخطير والخطير جدا.

ودعت بن علية التونسيين للوقوف مع بعض والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة بقولها « صحتك بين يديك » .

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