بن علية: 5 أطفال توفوا بفيروس كورونا

اخر تحديث : 26/10/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

نصاف بن علية

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة « نصاف بن علية » في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وفاة 5 أطفال 4 أقل من 18 سنة وفتاة عمرها 19 سنة حاملين لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت بن علية أن الأطفال يمكن أن يكونوا مصدرا للعدوى، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي بالخطير والخطير جدا.
ودعت بن علية التونسيين للوقوف مع بعض والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة بقولها « صحتك بين يديك » .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق