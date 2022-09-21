بن عياد: لا زيادة في سعر الحليب بالنسبة للمواطن وتخفيض أسعار الدواجن واجب وطني

أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الأربعاء، أن قطاع الألبان يعمل دون هامش ربح منذ 4 سنوات تقريبا، مبرزا بأن سعر الكلفة للتر الواحد من الحليب عند الإنتاج تقدّر بـ1800، داعيا الى الزيادة بـ 400 مليم في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الانتاج، نافيا أن تتسبب هذه الزيادة في زيادة أسعار الحليب بالنسبة للمواطن.

وأشار بن عياد إلى أن الاتفاق بين الاتحاد ووزارة التجارة بخصوص التقليص في أسعار الدواجن واللحوم البيضاء رغم رفض منظوري الاتحاد، يأتي في إطار التضامن بين المستهلك والمنتج خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء .

واعتبر بن عياد أنه من المفروض قبول هذه الاجراءات الظرفية إلى حين إعادة دراسة الكلفة وتحديد كلفة كل منتوج (البيض والدواجن واللحوم البيضاء) »، مشددا على أن التقليص الطفيف في هامش الربح يعتبر واجبا وطنيا.

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