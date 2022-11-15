بن قردان: إحباط عمليتيْ تهريب أموال وبضائع بقيمة تتجاوز 530 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان من ضبط سيارة تحمل ترقيمأ تونسيا يقودها مواطن تونسي ويرافقه 5 أشخاص حيث بإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور داخلها على وسادة تحتوي على مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ100 ألف أورو .

وقد تم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة العملة المحجوزة بـ 328670 دينار .

وفي السياق ذاته، قامت دورية تابعة لنفس الفرقة على إثر نصب كمين بحجز كمية من مكملات الهاتف جوال محملة على متن سيارة بأحد الطرق المؤدية لمدينة بن قردان حيث بتفتيش السيارة تم العثور على 1172 شاشة هاتف جوال وتوابعها.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة المحجوز 202500 دينار.

كلمات البحث :أموال;بن قردان;تهريب