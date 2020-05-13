بن قردان: العثور على ذخيرة ببئر مهجورة

رصدت الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة رمادة مساء أمس الثلاثاء 12 ماي 2020، تحركات مشبوهة خارج المنطقة الحدودية العازلة بجهة جنيّن وقد تمكنت بعد التدخل بواسطة مروحية عسكرية وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية من توقيف سيارة تهريب على متنها 3 مهربين من الجنسية التونسية.

وبتفتيش السيارة تم العثور على 840 كغ من مادة المعسل الفاخر و10 علب سجائر تتجاوز قيمتها 160 ألف دينار ومنظار نهاري.

وقد تم تسليم الأشخاص والسيارة والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالجهة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت تشكيلة عسكرية مختصة تعمل بقطاع بن قردان وبعد توفر معلومة نقلا عن وحدات الحرس الوطني بالمكان من العثور داخل بئر مهجورة بمنطقة « كركاطة » على كمية من الذخيرة قدرت بـ 104 خرطوشة و3 ظروف قديمة وصدئة تم الاحتفاظ بها لدى الطرف العسكري، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

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