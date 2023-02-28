بن قردان: حجز حوالي 20 ألف حبة دواء مخدر

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا حيث تم التشكك في احتواءها على مواد مشبوهة وباخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور بصهريج الغاز الموجود داخلها على كمية من الحبوب المخدرة قدرت بـ19800 حبة نوع « pregabalin 300 mg ».

وأعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها، لأنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة الأدوية المخدرة المحجوزة بـ396 ألف دينار.

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