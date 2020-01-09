وفاة عريف بالحرس الوطني ببن قردان: الداخلية تُوضح

جدّ مساء اليوم الخميس 09 جانفي 2020، بالمركز الحدودي اللبادة التابع لفرقة الحدود البريّة للحرس الوطني الطوي ببن قردان حادث على وجه الخطأ تمثل في رجوع سيّارة إداريّة نحو الخلف أثناء تشغيلها من طرف سائقها لتصيب عريفين بالحرس الوطني كانا متواجدين خلفها.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، أنه تمّ نقل المصابيْن إلى المستشفى الجهوي ببن قردان، أين توفي العريف « محمد الجبراني »، في حين توصف حالة العريف « مروان البوكحيلي » بالمستقرة.

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