بواخر محمّلة بالقهوة عالقة في البحر: وزارة التجارة تنفي وتوضّح

نفت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود ثلاث بواخر بالبحر معبأة بمادة القهوة لأن الديوان التونسي للتجارة لم يتمكن من إرسائها بالميناء لعدم توفر الأموال اللازمة لخلاصها، مؤكدة أن ذلك مجانب للحقيقة وادعاء كاذب.

وأكد الديوان التونسي للتجارة أن مادة القهوة هي من السلع التي يقع شحنها في حاويات ويتم توريدها عن طريق بواخر رفقة سلع أخرى من نفس الصنف، ويقع إفراغ السفن وإنزال جميع الحاويات بالميناء بغض النظر عن أصحابها.

وأبرز البلاغ بأن المزوّد لا يشرع في شحن مادة القهوة في الحاويات إلا بعد فتح الاعتمادات اللازمة في شأنها طبقا لمقتضيات العقود المبرمة.

وشدد الديوان على أن مختلف الحاويات يقع إنزالها وترصيفها بالمسطحات المينائية حال وصولها، ثم يتولى الديوان رفعها بعد استكمال مختلف الإجراءات المالية والديوانية، ولا يمكن في جميع الأحوال الحديث عن بقاء سلع في عرض البحر بسبب عدم الخلاص بالنسبة للمواد الموردة في حاويات.

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