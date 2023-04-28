بودربالة: التناغم مع الوظيفة التنفيذية ليس امتثالا بل مساندة لخدمة مصلحة الوطن



أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في كلمة له عقب المصادقة على النظام الداخلي للمجلس اليوم الجمعة، أن البرلمان سيمر الى القيام بمهمته التشريعية والرقابية، بما يساند عمل الوظيفة التنفيذية في سياق العلاقة بين الوظيفتين والعمل في اطار التناغم والتعاون والجدية اللازمة، مؤكّدا ان التناغم ليس امتثالا بل هو مساندة لها باعتبار أن الوظيفتين سيان في خدمة المصلحة العليا لهذا الوطن وانه لن يتخلّى أي طرف عن تحقيق هذه الأهداف السامية.

وبيّن بودربالة أن المجلس منفتح على كل المبادرات الصادرة عن المنظمات الوطنية وعن المجتمع المدني باعتبار أن الجميع شركاء في خدمة الوطن كما شدّد على دور الاعلام، معترفا بأنه في الصف الأول في الدفاع عن الوطن، وينبغي أن يقوم برسالته على أحسن وجه في التعريف بمشاريع القوانين وبالدور الرقابي الذي يمارسه المجلس.

وأشار رئيس المجلس إلى أن البرلمان سيكون مفتوحا لكل وسائل الاعلام وفق الإجراءات التي تم ضبطها في النظام الداخلي، مضيفا انه يوفّر للإعلاميين الفضاءات الخاصة لعملهم ولإجراء الحوارات الصحفية بما يتيح للنواب الفرصة للتعبير عن آرائهم بكل استقلالية وحرية.

كما تعهّد رئيس مجلس نواب الشعب بالعمل جاهدا بمساعدة نائبيه على تمثيل كل الأعضاء على أفضل وجه وتحقيق إرادتهم وتنفيذ مقرّراتهم بما يكرس روح الوفاق التي تميّز عمل المؤسسة البرلمانية.

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