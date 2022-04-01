بودربالة: المسار الذي تنتهجه بلادنا اليوم تاريخي ومن شأنه أن يُخرجها من عنق الزجاجة



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أهمية اعتماد مخرجات الاستشارة الالكترونية من أجل بناء حوار وفق مقاربة وطنية للقضايا الراهنة بمشاركة فاعلة من قطاع المحاماة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب التونسي وآماله.

وأكد بودربالة للرئيس أن المسار الذي تنتهجه بلادنا اليوم هو مساء تاريخي من شأنه عند نجاحه أن يُنقذ البلاد ويُخرجها من عنق الزجاجة وتحقيق كل الآمال التي يطمح إليها .

كما أكد بودربالة للرئيس أنّ انفتاحه للحوار مع المنظمات الوطنية التي لها رصيد وطني والشخصيات الوطنية المستقلة التي عُرفت بنظافة اليد من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس كل المواطنين في خصوص نجاح المسعى الذي ارتآه ورسمه لنفسه، مشددا على أن مهنة المحاماة دائما تقوم بدورها الطلائعي في الدفاع عن مصلحة الوطن العليا .

وشدد بودربالة على استعداد مهنة المحاماة بكل أفرادها ومسؤوليها للمشاركة فيما من شأنه أن يُحقق الفلاح للوطن.

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