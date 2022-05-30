بودربالة: النظام الانتخابي سنة 2011 تغير بعد لقاء عياض بن عاشور بمبعوث فرنسي

أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في حوار مع إذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين 30 ماي 2022، أنّ النظام الانتخابي وخياراته سنة 2011 تغيرت بعد لقاء رئيس الهيئة العليا المستقلة لتحقيق اهداف الثورة آنذاك عياض بن عاشور بمبعوث خاصّ من الحكومة الفرنسية.

وقال بودربالة إنّه كان عضوا في هيئة تحقيق اهداف الثورة في 2011 التي انطلقت بـ71 عضوا ثم تضاعف العدد ليصبح 150 عضوا، مضيفا أن مشروع الانتخابات الذي تمّ التقدم به كان على اساس دوائر فردية بنظام الدورتين او قوائم لا تتجاوز الـ4 اشخاص « لكن مع الاسف اجتمع مبعوث خاص من الحكومة الفرنسية مع رئيس العليا آنذاك عياض بن عاشور بمفردهما وتغيرت المعطيات وعند سؤالنا عن فحوى اللقاء رفض بن عاشور اطلاعنا عليه وهذا الامر مدون في المداولات ».

وتابع بودربالة « من وقتها تغيرت المعطيات ونظام الدوائر الفردية تغيرت وتُرك للهيئة اما اختيار اكبر المتوسطات او اكبر البقايا ولهذا السبب استقال عبد العزيز المزوغي من الهيئة ».

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