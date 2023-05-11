بودربالة: تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزية قواتها الامنية والعسكرية سيكونان سدّا منيعا ضد محاولات التخريب

ألقى رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في مفتتح الجلسة العامة اليوم الخميس 11 ماي 2023، كلمة بيّن في مستهلها أن بلادنا مرّت بجريمة نكراء استهدفت الدولة التونسية واستهدفت الانتعاشة الاقتصادية للبلاد، مؤكّدا انه مخطّط من شأنه ضرب الثقة التي بدأ يشعر بها كل مواطن تونسي في المدة الاخيرة.

ونوّه رئيس المجلس بتماسك وجاهزية قوات الأمن والقوات العسكرية التي استبسلت في الدفاع عن معبد الغريبة ولم يستطع المجرم الوصول اليها، بما كلّف استشهاد أعوان أمن بذلوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عنه.

وأكّد بودربالة أن تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزية قواتها الامنية والعسكرية سيكونان سدّا منيعا ضد كل محاولات التخريب التي تستهدفنا في كياننا ووجودنا ومستقبلنا.

كما شدّد بودربالة على أن كل المواطنين مهما اختلفت معتقداتهم هم مواطنون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وأن الدولة متعهدة بحمايتهم والذود عنهم ولا مجال لبعض من سوّلت له نفسه ان يعتبر تلك العملية الاجرامية هي معاداة للسامية.

واشار رئيس البرلمان في هذا الاطار الى أن المواطنين اليهود في تونس ينعمون بالأمن والسلم وهم يعيشون بيننا في كل طمأنينة والدولة متعهّدة بحمايتهم والاحاطة بهم صحّيا وأمنيا. وشدّد في هذا الاطار على أهمية الاحترام المتبادل بين الدول والتعامل في إطار الصداقة والمواثيق الدولية.

واكّد ابراهيم بودربالة أن مجلس الشعب وكافة المؤسسات سواء المتعلقة بالوظيفة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

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