بودربالة: لم يتم إلغاء المجلس الأعلى للقضاء وإنما إعادة النظر في تركيبته

أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما إعادة النظر في تركيبته.

وأضاف بودربالة بأن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقا لهذا الغرض، داعيا رئيس الجمهورية وكل الهياكل القضائية إلى تنظيم مائدة حوار حقيقية لإصلاح المؤسسة القضائية

وقال بودربالة: « كل ما يجب أن يقع لأجل الإصلاح نحن نسانده.. ونحن مع أي مبادرة ترمي إلى إصلاح المؤسسة القضائية وإلى الوصول إلى قضاء ناجز وعادل » .

وشدد عميد المحامين على أن ما يُفسد المؤسسة القضائية هم قضاء ضعفوا أمام المادة تقربوا للأحزاب السياسية، مؤكدا ضرورة الوقوف وقفة صريحة لبحث كيفية إصلاح هذه المؤسسة بالقضاء على دابر الفساد.

كلمات البحث :المجلس الأعلى للقضاء;بودربالة