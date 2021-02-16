بودربالة: هيئة المحامين أكدت مساندتها لدور الرئيس في إصلاح منظومة الحياة السياسية

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، أن الجلسة كانت مناسبة للتعبير عن مساندة الهيئة الوطنية للمحامين للدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ما يتعلق بمقاومة الفساد وإصلاح منظومة الحياة السياسية.

كما ثمّن بودربالة ما يتميز به رئيس الدولة من وضوح في الرؤية وعزيمة على تحمل المسؤولية المناطة بعهدته من أجل إنجاح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لمهنة المحاماة وللدور الذي تقوم به في المنظومة القضائية من أجل إرساء العدالة.

كما مثل اللقاء فرصة للحديث عن جملة من القضايا التي تهم مهنة المحاماة والمشاكل التي تعيشها، فضلا عن استعراض عدة مسائل تهم الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الأزمة السياسية الراهنة.

كلمات البحث :الحياة السياسية;بودربالة;هيئة المحامين