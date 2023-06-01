بودربالة يدعو الشعب التونسي إلى الثقة في برلمانه وفي نوابه

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال جلسة عامة اليوم الخميس، أن المجلس متعهّد بالأمانة التي أوكلت إليه من الشعب التونسي، مبرزا بأن أكبر تحدّ يقف أمامه هو استرجاع ثقة الشعب في العمل البرلماني، وأن المطلوب من الحكومة هو الاصغاء الى نواب الشعب باعتبارهم ينقلون مشاغل المواطن ويبلّغون صوته.

وبيّن بودربالة أن المجلس يدافع عن هذا المسار الجديد الذي يرفع لواء مقاومة الفساد، وسيستمر في هذا النهج التشاركي مع الحكومة من اجل سن قوانين تنهض بالوضع الاقتصادي وتحقق مبدأ مكافحة الفساد وفق ما يتطلّبه وضع البلاد.

وتوجّه رئيس المجلس برسالة الى الشعب التونسي دعاه من خلالها الى الثقة في برلمانه وفي نوابه الذين سيكونون صوته وسيعملون على اعلاء ما يطمح اليه وما ينتظره من هذا الوطن الذي يجب أن ينعم بالاستقرار ويضمن مستقبلا امنا لأبنائه وشبابه.

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