بودربالة يُعلن ترشّحه لرئاسة البرلمان الجديد

أعلن النائب بالبرلمان القادم وعميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أنّه سيترشّح لرئاسة البرلمان إن وجد تجاوبا من عدد محترم من النواب .

ودعا بودربالة النواب الجدد إلى تقديم صورة إيجابية عن العمل البرلماني لأن التونسي « أصبح يرفض الفوضى والعبث السياسي والتصرفات غير اللائقة لهذا أتمنى أن يقع استيعاب المعطيات وأخذ العبرة وان يكون البرلمان الجديد في حجم المسؤولية المناطة بعهدته.

وأمد بودربالة أنه »قانونيا وشرعيا لا يمكن الحديث عن عدم شرعية الانتخابات الشرعية لأنه تمّ تطبيق القانون بشكل سليم والأرقام التي قدمتها هيئة الانتخابات ذات مصداقية.

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