بودربالة يُعلن عن حصة كل كتلة برلمانية وحصة غير المنتمين صلب مختلف اللجان

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، في الحصة المسائية للجلسة العامة اليوم الأربعاء 17 ماي 2023، عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين إلى كتل، صلب مختلف اللجان البرلمانية، قبل أن يرفع الجلسة على أن ستستأنف غدا الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأفاد بودربالة في كلمة مقتضبة بأن كل كتلة ستكون ممثلة بمقعدين في لجنتي « التشريع العام » و »المالية والميزانية »، فيما سيكون غير المنتمين ممثلين بثلاثة مقاعد في هاتين اللجنتين.

أما بخصوص بقية اللجان وعددها 11، فقد أوضح رئيس المجلس أن تمثيلها داخل اللجان سيكون كالآتي:

- كتلة صوت الجمهورية ستكون ممثلة بمقعدين في 8 لجان وبمقعد واحد في 3 لجان.

- الكتلة الوطنية المستقلة ستكون ممثلة بمقعدين في 3 لجان وبمقعد واحد في 8 لجان.

- كتلة الأمانة والعمل ستكون ممثلة بمقعدين في 4 لجان وبمقعد واحد في 7 لجان.

- كتلة الأحرار ستكون ممثلة بمقعدين في لجنتين وبمقعد واحد في 9 لجان.

- كتلة لينتصر الشعب ستكون ممثلة بمقعد واحد في 10 لجان.

- كتلة الخط الوطني السيادي ستكون ممثلة بمقعد واحد في 10 لجان.

وبخصوص غير المنتمين إلى كتل، فقد أعلن رئيس المجلس أن عددهم صلب اللجان، سيتراوح بين مقعد و3 مقاعد في مختلف اللجان، على أن يتم ضبط ذلك بعد استكمال توزيع المقاعد الراجعة بالنظر إلى الكتل النيابية.

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