بودن: الاتفاقيات المُوقّعة مع الجزائر ستُأسس لعلاقات أكثر تلائما مع الاستحقاقات القائمة

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، زيارة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية بمقر إقامته بتونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في تصريح صحفي، أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس تأتي تكريسا لأواصر الأخوة وتجسيدا للعلاقات الممتازة القائمة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، معتبرة أنها زيارة ناجحة بكل المقاييس سياسيا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا، حيث تأتي في فترة تتطلب مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل القضايا المطروحة في ظل الصعوبات والتحديات التي يمر بها العالم وتتطلب من البلدين الاستعداد لمجابهتها على جميع الأصعدة.

وأضافت نجلاء بودن رمضان انها تحادثت مع الرئيس عبد المجيد تبون على ما تم تحقيقه ثنائيا من إنجازات هامة خلال هذه الزيارة التي توجت بـ التوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول شملت كل مجالات التعاون، والتي ستأسس لعلاقات أكثر رقيا وتلائما مع الاستحقاقات القائمة وطموحات القيادتين الشعبين الشقيقين وما تفرضه من تحديات مشتركة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن قيادتي البلدين تتطلعان إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الطرفين في جميع المجالات والتركيز على بعض المسائل الملحة، من بينها تنمية المناطق الحدودية المشتركة مع الجزائر لجعلها ربوعا للنماء والرفاه وجسرا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا بنظرة تكاملية مشتركة.

كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن المحادثة مثلت مناسبة للاستماع باهتمام الى أطروحات ورؤى الرئيس عبد المجيد تبون التي توافق تماما وتنسجم مع رؤانا وتثبت مدى الحرص المشترك والرغبة الحقيقية الصادقة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مراتب أسمى وأكثر جدية وفاعلية واستجابة لمتطلبات الفترة التي نمر بها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

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