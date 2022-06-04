بودن: الاصلاحات المقترحة تونسية-تونسية والباب مفتوح لملاحظاتكم



أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر الجمعة 03 جوان 2022، بقصر الضيافة بقرطاج، على اجتماع بحضور اعضاء الحكومة، وعدد من الاطارات العليا للوزارات، خصٌص لاستعراض مدى تقدم انجاز البرنامج الوطني للإصلاحات.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توٌجهت رئيسة الحكومة بالشكر لجميع من شارك في هذا العمل، مثنية على المجهودات الكبيرة التي بذلوها من أجل الوصول إلى هذه النتائج، التي تعتبر تتويجا لعمل دام لأكثر من سبعة أشهر.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات ومدى تقدم انجازه.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، ان هذا البرنامج الذي عمل على انجازه العديد من الخبراء، وأكثر من 400 اطار من خيرة إطارات الدولة ومختلف الوزارات المتدخلة، تم بالتشاور والاتفاق مع الجميع في اطار تمشي تشاركي، وهو ثمرة عمل انطلق منذ شهر نوفمبر وعمل عليه الجميع في نسق ماراطوني، من أجل الوصول الى هذه النتائج القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقادرة على اخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها.

واضافت رئيسة الحكومة في هذا السياق بان الباب يبقى مفتوحا امام الجميع من اجل تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض النقاط الواردة في برنامج الاصلاحات، مؤكدة ان هذه الاصلاحات المقترحة هي تونسية – تونسية.

وفي ختام كلمتها الافتتاحية، جددت نجلاء بودن رمضان شكرها لكل إطارات الدولة، الذين أكدوا مرة أخرى دورهم المركزي والايجابي وعملهم الدؤوب من اجل انجاح عمل الحكومة.

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