بودن: التحدّيات التي تواجهها تونس تفرض اصلاحات اقتصادية عاجلة وواقعا تنمويا جديدا

أكّدت رئيس الحكومة نجلاء بودن خلال إشرافها على ندوة الولاة بالعاصمة اليوم السبت، أنّ ما تواجهه تونس اليوم من تحدّيات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقي، تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الإقتصاد وإجراء الاصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمّن الحقوق ويعطي الفرص لكلّ الفئات والقطاعات والجهات على حدّ السواء.

واضافت رئيسة الحكومة في كلمتها، إنّ الإجراءات العاجلة التي اطلقتها الحكومة لدفع الإقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيّق غرّة فيفري الماضي، تعدّ من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والى تعزيز القدرة التنافسيّة للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحدّ من البيروقراطية ورقمنة الإدارة الى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرّية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطّلة ودفع التصدير.

وقالت بودن إنّ الحكومة ركّزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة امام القانون واحترام السيادة الوطنية في كلّ المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعي والامنية والبيئيّة والثقافية مع احترام مبدأ التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

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