بودن: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من أهم أولويّات الحكومة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 08 جانفي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، ونائبته هالة حفصة.

وأوضحت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، بأن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك من أهم أولويّات الحكومة، داعية جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

كما اشادت رئيسة الحكومة بدور منظمة الدفاع عن المستهلك، مؤكدة بانها ستواصل دعمها لهذه المنظمة حتى تحقق اهدافها.

من جهته، اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان ايجابيا وتم خلاله نقل تحيات كل هياكل المنظمة خاصة بعد المؤتمر الانتخابي الذي لم يمض عليه شهران، مؤكدا أن للمنظمة رؤية جديدة واستراتيجية عمل مغايرة تم عرض محاورها على رئيسة الحكومة وهدفها الرئيس يبقى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية.

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