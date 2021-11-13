بودن تتحادث بباريس مع محمد المنفي

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 بباريس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه فرنسا.

وتم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات في ليبيا، والملف الاقتصادي.

كما تناول اللقاء مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، ومناقشة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي.

ونوٌهت رئيسة الحكومة برفعة العلاقات التونسية الليبية وبرغبة البلدين في مزيد تطوير التعاون الثنائي بينهما مما ينعكس ايجابيا على الشعبين الشقيقين.

كما أعربت نجلاء بودن رمضان عن وقوف تونس الى جانب ليبيا من أجل اجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ان ليبيا تساند تونس في مسارها الاصلاحي، مبرزا ان نجاح تونس هو من نجاح ليبيا وان بلاده تدعم تونس في كل المجالات.

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