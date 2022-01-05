بودن تتسلّم التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، تتقدمهم رئيسة الهيئة كوثر ناجي التي سلّمتها التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020.

ويتضمّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2020 عديد المحاور أهمّها نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرّف التي تركّزت في التقرير الأخير على ملف السكن الاجتماعي، وبرنامج الباعثين الشبان مع النّظر في إشكالات النصّ المتعلّق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركيّة لصفقات الأشغال.

كما شمل التقرير تقييما لصندوق 1818 المخصّص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات في هذا الخصوص.

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