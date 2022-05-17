بودن تتلقى التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى.

وقدمت الوزيرة بهذه المناسبة الى رئيسة الحكومة التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنتي 2020-2021 « تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الأطفال ».

ويتنزل التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة على مستوى الصّحة الجسديّة والنّفسية، كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال.

ويوفر هذا التقرير، الذي يغطي سنتن اثنتين 2020 و2021، معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة في تونس، كما أنه ينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بمعالجة نقديّة تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علميّة، بما يضمن ويعزّز نجاعة رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها.

ويهدف هذا التقرير الى إنجاز تقييم شامل لوضع الطّفولة في تونس من حيث الحقوق والمكاسب والإنتهكات والنّقائص.

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