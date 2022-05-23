بودن تتّفق مع مديرة صندوق النقد الدولي على مواصلة المشاورات

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 23 ماي 2022، جملة من اللقاءات في إطار مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس على رأس وفد مهم ضم بالخصوص وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

والتقت بودن بكبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وقد تم تنظيم جلسة عمل على هامش المنتدى مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم استعراض مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق وأوضحت بودن في هذا السياق رؤية تونس الشاملة حول التنمية وتلازم التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وأهمية مراعاة الفئات الضعيفة والهشة ومرتكزات الإقتصاد الوطني ضمن مقاربة تشاركية مع كافة الأطراف الإقتصادية والإجتماعية. وتم الإتفاق على مواصلة هذه المشاورات تمهيدا لإنطلاق المفاوضات الرسمية في أقرب الآجال.

كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية على الإقتصاد التونسي نتيجة الحرب في أوكرانيا لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي. كما استعرضت جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى إنعاش الإقتصاد وإصلاح المؤسسات العمومية والمحافظة على توازنات المالية العمومية وتحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل.

وفي الإطار نفسه، تناول لقاء نجلاء بودن مع رئيسة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أوديل رونو باسو Odile Renaud-Bass ونائبها، آفاق التعاون المالي مع بلادنا خاصة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى على المدى المتوسط والبعيد وتم الاتفاق على دعم خطة التعاون المالي المباشر على المدى القصير.

كلمات البحث :بودن;صندوق النقد الدولي;مشاورات