بودن تدعو إلى تجند كل الهياكل لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دفع النشاط السياحي تم خلالها عرض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد التونسي من ناحية العائدات السياحية ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كوفيد-19 والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها بلادنا بسبب تراجع النشاط السياحي في تونس والعالم خلال هذه الفترة.

ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تجند كل الهياكل المهنية المتدخلة في قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم.

ويهدف مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19 إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج التي تم تحقيقها قبل جائحة كوفيد-19، كما يضع المخطط أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع الفاعلين في القطاع السياحي والهياكل المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 واستئناف النشاط.

كما تم التركيز في هذا المخطط على عديد المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتوج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والتعويل على منتجات سياحية جديدة.

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