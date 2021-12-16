بودن تُطالب بضرورة التنسيق مُسبقا مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات

وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتاريخ 9 ديسمبر 2021، مراسلة إلى كل من أعضاء الحكومة وزراء وكتاب دولة والمديرين عامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، طلبت منهم التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات المهنية.

وأوضح نص المراسلة بأن الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية لا يكون الا بعد الحصول على ترخيص بحسب وثيقة نشرتها الصفحة الرسمية للجامعة العامة للنقل .

وبينت المراسلة بأن كل اتفاق يُبرم مع النقابات دون احترام الاجراءات المنصوص عنها يعتبر لاغيا، بحسب نص المنشور.

كلمات البحث :بودن;رئاسة الحكومة;نقابات