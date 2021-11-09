بودن تدعو اتحاد الصناعة ليكون شريكا فاعلا من أجل تجسيد خيارات الحكومة

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول الوضع الاقتصادي العام ببلادنا بصفة عامة والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة المحافظة على النسيج الاقتصادي وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب من أجل بعث مشاريع جديدة من شأنها خلق الثروة ومواطن الشغل.

كما استعرضت رئيسة الحكومة الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي ستقوم بها الحكومة ودعت في هذا الإطار اتحاد الصناعة والتجارة ليكون شريكا فاعلا من أجل تجسيد خيارات الحكومة والعمل على تجسيمها على أرض الواقع.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول على صعوبة الظرف الاقتصادي الذي أثر سلبا على إنتاجية المؤسسات التونسية، كما دعا الى وضع برنامج هيكلي لإنقاذها بالتعاون والشراكة مع الحكومة من أجل ديمومتها والمحافظة بالأساس على النسيج الاقتصادي.

كلمات البحث :اتحاد الصناعة;بودن;حكومة