بودن تدعو الجهات المانحة لدعم جهود الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في كلمة أدلت بها في قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ « COP 27″ ) بشرم الشيخ، أن تونس تولي أهمية بالغة لقضايا المناخ وتحرص دائما على الانخراط الفاعل في المساعي الدولية الرامية إلى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وكل مسبّبات التغيرات المناخية، أخذا بعين الاعتبار آثارها الوخيمة وتبعاتها السلبية على واقع ومستقبل الإنسانية جمعاء.

وشددت بودن على ضرورة مزيد العمل على ترسيخ الوعي الدولي بالرهانات التي تطرحها إشكالية التغيرات المناخية، وبلورة مقاربة تشاركية ناجعة من أجل التحرك المتضامن والمرور من مرحلة التشخيص والتعهد إلى مرحلة الفعل والتنفيذ.

كما دعت بودن المجتمع الدولي، لاسيما الجهات المانحة، لدعم جهود الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تمويل أكبر للاستثمارات في المجال البيئي والبنية التحتية المستدامة والطاقات المتجددة.

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