بودن تدعو الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في بلادنا

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة سفير بلجيكا الجديد بتونس فرنسوا ديمون François DUMONT.

وتناول اللقاء بحث سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة بين الجامعات التونسية والبلجيكية، والبنية التحتية وقطاع النسيج، كما تم التطرق إلى نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وإلى مدى التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة إلى ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بخصوص الهجرة الدائرية، داعية في هذا الصدد الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في بلادنا اعتبارا لما يوفره قانون المالية الجديد من امتيازات للمستثمرين الأجانب في قطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر ولتوفر الخبرات من الكفاءات الشابة التونسية، كما دعت البلجيكيين للإقبال على الوجهة السياحية التونسية التي تسعى لمزيد تطوير منتوجها السياحي بالتشجيع على بعث مشاريع سياحية بديلة ومستدامة في مجال السياحة الاستشفائية والسياحة الريفية علاوة على منتوجها التقليدي.

من جهته، عبّر السفير البلجيكي عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وحثّه للشركات البلجيكية على مزيد الاستثمار في بلدنا من أجل خلق مواطن شغل جديدة، واستقطاب الكفاءات التونسية الشابة.

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