بودن تدعو للقيام بتشخيص دقيق ومعمق لوضعية شركة «سنيب – لابراس»

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر « سنيب – لابراس ».

واستمعت رئيسة الحكومة الى عرض حول الوضعية المالية للشركة وأهم الصعوبات التي تواجهها.

ودعت رئيسة الحكومة الى القيام بتشخيص دقيق ومعمق لوضعية الشركة بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بضمان ديمومتها وتطوير ادائها.

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