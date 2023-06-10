بودن تستقبل أمين عام المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 10 جوان 2023، الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات « IDEA » كيفن كساس زامورا Kevin Casas-Zamora والوفد المرافق له.

واستعرضت رئيسة الحكومة مختلف الاستحقاقات السياسية التي تم تحقيقها وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها، وأهم الخطوات المقبلة لاستكمال المسار الديمقرطي في تونس، معبرة عن رغبة بلادنا في مزيد تعزيز التعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات « IDEA ».

وأعرب الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات « IDEA » عن ارتياحه للتعاون القائم بين المعهد ومختلف الوزارات التونسية واستعداده لتوسيع مجالاته بحسب حاجة الجانب التونسي.

والجدير بالذكر أن تونس هي عضو في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات، وهي منظمة دولية حكومية تعمل على دعم الديمقراطية المستدامة حول العالم.

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