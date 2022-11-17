بودن تستقبل الأمين القار للجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، بيار بايي الأمين القار للجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية بحضور رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبد الرحيم.

ويأتي هذا اللقاء بمناسبة احتضان بلادنا لملتقيات فرنكوفونية المدن المخصصة لدعم التعاون بين المنتخبين المحليين التونسيين و المنتخبين المحليين الاوروبيين ذوي الأصول التونسية.

ونوٌهت رئيسة الحكومة بنجاح هذه التظاهرة التي تهدف بالأساس إلى إقامة منصة للتعاون الدولي اللامركزي وتساهم في تنشيط الشراكة بهدف إنجاز مشاريع محلية ملموسة بالمدن الداخلية.

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