بودن تستقبل البطلة العالمية أنس جابر

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الخميس 14 جويلية 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، بطلة التنس العالمية أنس جابر مرفوقة بمدربها عصام الجلالي ومعدها البدني كريم كمون، وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

ونوّهت رئيسة الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة أنس جابر من خلال وصولها الى الدور النهائي لدورة ويمبلدون كأول امرأة تونسية وعربية وافريقيا تصل الى هذا الدور المتقدم.

وأكدت رئيسة الحكومة أن أنس جابر مثال يحتذى به بالنسبة للناشئة ومفخرة للمرأة التونسية، معتبرة أن هذه البطلة أدخلت البهجة والسرور على كل التونسيين على حد السواء، ورفعت راية تونس عاليا في المحافل الدولية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ان الدولة ستقف وراء كل الرياضيين في كل الاختصاصات وستدعمهم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية واعلاء الراية التونسية، متمنية لأنس حظا أوفر ومزيد التألق من أجل التتويج بألقاب عالمية.

من جهتها، شكرت أنس جابر رئيسة الحكومة على هذا الاستقبال مؤكدة انه سيشجعها على مزيد البذل والعطاء لتشريف الراية الوطنية، وتحقيق أهدافها المستقبلية وأهمها الحصول على المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس.

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