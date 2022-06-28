بودن تستقبل المترشح لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، المترشح لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات السيد بلال الجموسي، بحضور وزير تكنلوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي.

وأكدت رئيسة الحكومة بمناسبة هذا اللقاء دعمها لملف ترشح بلال الجموسي لمنصب مدير مكتب التقييس والاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدة أن تونس ما فتئت تدعم كفاءاتها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف الكفاءات التونسية في المناصب الدولية والإقليمية العليا خدمة للمصالح الوطنية لبلادنا.

كما نوّهت بودن بحرص الكفاءات التونسية على رفع الراية الوطنية بالخارج والترويج لبلادنا في المحافل والمناسبات الدولية مشددة أن تونس راهنت ولازالت على العنصر البشري و على الكفاءات التونسية في العديد من المجالات خاصة في مجال التكنولوجي.

من جانبه، ثمّن بلال الجموسي دعم رئيسة الحكومة لملف ترشحه لمنصب مدير مكتب التقييس والاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدا عزمه على تمثيل تونس أحسن تمثيل في هذه المؤسسة الدولية حال انتخابه.

ويشغل بلال الجموسي منصب رئيس قسم لجان الدراسات بمكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات وهو متحصل على شهادة الدكتوراه والهندسة في علوم الكمبيوتر تخصص شبكات الاتصال ومتخرج من جامعة بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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