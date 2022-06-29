بودن تستقبل تلاميذًا متحصلين على الجائزة الوطنية الأولى في الروبوتيك

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة عددا من التلاميذ المتحصلين على الجائزة الوطنية الأولى في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والبالغ عددهم عشرة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة من مختلف معاهد ولاية مدنين بحضور والي الجهة السيد سعيد بن زايد.

وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية هذه الاختصاصات ورهان الدولة على الاستثمار في مجالات الذكاء الصناعي خاصة لدى الناشئة بما يشرّف تونس في التظاهرات والمحافل الدولية مبرزة دعم الحكومة وحرصها على مزيد تحفيز وتشجيع الشباب على التميز والابداع في مختلف ميادين التجديد التكنولوجي الحديث.

وقد وُجـّهت لهؤلاء التلاميذ المتميزين دعوة من جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة العربية في هذا الاختصاص والتي ستقام يومي 2 و3 جويلية القادم بمشاركة 1600 تلميذ من 16 دولة عربية

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