بودن تستقبل نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، ناتاشا فرانشيسكي Natacha Franceschi، القائمة بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، مصحوبة بـ إيمي بوب Amy Pope، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، التي تؤدي زيارة إلى بلادنا.

وخُصِّص اللقاء لمتابعة النتائج الإيجابية لمشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس 2023″، ومحادثاتها مع عديد رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومع مسؤولين أمريكيين، لاسيما لإيجاد شراكات تهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد التونسي ولدعم جهود تونس لتنفيذ برنامجها الوطني لإصلاح منظومتها الاقتصادية.

كما كان اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والمقاربات مع إيمي بوب بشأن سبل إدارة مختلف أبعاد ملف الهجرة وتأكيد أهمية التعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة والمساهمة في إحكام التعاطي مع هذا الملف لما أضحت تُمثّله الظواهر المستجدة للهجرة من مأساة إنسانية.

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