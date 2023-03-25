بودن تشارك كبار السنّ وجبة الافطار بمؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة

أدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الجمعة، زيارة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة مرفوقة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ووالي منوبة محمد شيخ روحه، ورئيس اتحاد التضامن الاجتماعي محمد الخويني.

واطّلعت رئيسة الحكومة على جودة خدمات الإعاشة و الرعاية الصحيّة والنفسيّة المقدّمة لكبار السنّ وما يتوفّر بالمؤسسة من مرافق وتجهيزات وموارد بشريّة مختصّة للإحاطة بالمسنين.

وزارت رئيسة الحكومة معرضا أُقيم بالمناسبة تضمن معرض رسوم للمسنين بالمؤسسات الرعائية ورسوم أطفال المراكز المندمجة للشباب والطفولة، وتولت تقديم شهائد تشجيع لمجموعة من الأطفال المتميزين في مسارهم الدراسي إلى جانب تكريم الرياضية البطلة في المصارعة مروى العامري.

كما شاركت رئيسة الحكومة كبار السنّ من أبائنا وأمّهاتنا المقيمين بالمؤسسة، وجبة الإفطار في أجواء رمضانيّة مميزة.

وتحادثت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة مع عدد من المقيمات والمقيمين بهذا المركز، واستمعت إلى تطلّعاتهم من أجل مزيد تجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، ووزّعت عليهم هدايا بمناسبة شهر رمضان المعظّم.

وقدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالمناسبة عرضا حول أبرز عناصر الخطة التي وضعتها الوزارة لتعزيز تغطية خدمات رعاية المسنين لتشمل سائر جهات الجمهوريّة، و برنامج الوزارة لتنظيم موائد إفطار جماعية للأطفال وكبار السن، وتنظيم فعاليّات تنشيطية ثريّة خلال شهر رمضان تشمل كلّ مؤسسات الرعاية، تعزيزا للتواصل بين الأجيال ودعما لانفتاح هذه المؤسسات على محيطها الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة يقيم بها 81 مقيما ومقيمة ينقسمون إلى 50 رجل و31 امرأة.

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