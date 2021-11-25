بودن تصل إلى الجزائر

وصلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الخميس، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل تدوم يوما واحدا.

وكان في استقبال بودن في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بالجزائر بسمة عزوار .

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية « واج » أنّ هذه الزيارة تندرج في سياق التأكيد على « جودة » العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة المشتركة التي تحدو الجانبين لـ « تعزيز وتنويع » التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

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