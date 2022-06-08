بودن: تقديرات انتاج الحبوب لهذا الموسم ستكون في حدود 18 مليون قنطار

أعلنت رئيسة الحكومة أن تقديرات انتاج الحبوب لهذا الموسم ستكون في حدود 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار اي بزيادة 2 مليون قنطار عن الموسم الماضي، مضيفة أن الحكومة عملت في هذا المجال على حسن الاستعداد لموسم الحصاد عبر برنامج متكامل يرتكز على التوقي من الحرائق، وملازمة اليقظة وتشديد المراقبة من قبل جميع المصالح الجهوية وحسن الاستعداد لموسم الحصاد وتعديل آلات الحصاد والمصادقة على مراكز التجميع ومراقبتها وحث المنتجين على تسليم منتوجهم الى مراكز التجميع وتشديد المراقبة على التجميع العشوائي، وتمويل الشركات التعاونية المركزية وتكوين فرق يقظة ومتابعة على المستوى الجهوي.

وذكرت نجلاء بودن رمضان بأن الحكومة رفعت في أسعار الحبوب بصفة ملحوظة لتشجيع المنتجين وكل المتدخلين في القطاع على الانخراط في برنامج طموح لمعاضدة مجهودات المنتجين وكل الفاعلين في قطاع الحبوب وتحفيزهم لكسب التحدي والمتمثل في تجميع أكثر ما يمكن من الحبوب لهذا الموسم وتحقيق اكتفائنا الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم المقبل وهذا ليس بالمستحيل على التونسيين عبر التوسع في مساحات الزراعات الكبرى وتحسين المردودية.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن الحكومة شرعت في الاستعدادات بصفة مبكرة لتوفير كل مستلزمات الإنتاج وفي الأوقات المناسبة عبر توفير البذور ممتازة في حدود 450 ألف قنطار وتم الاستعداد لذلك مع الشركات الخاصة واحكام تنظيم عملية المراقبة وتأهيل مخابر التحاليل وتوفير العنصر البشري لذلك، كما تم توفيرالاسمدة الكيمائية بالكميات الكافية وفي اوقاتها، وتدعيم الارشاد الفلاحي بالمواد البشرية واللوجستية وتفرغ المرشدين للإرشاد والعمل الميداني.

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